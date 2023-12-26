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21:49, 26 декабря 2023Мир

В Польше объяснили провал контрнаступления ВСУ

Польский генерал Полько заявил о ставке командования ВСУ на пропаганду
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Генерал Роман Полько, бывший командующий подразделением польского спецназа, предположил, почему контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпело неудачу. Об этом он высказался в беседе с порталом WPolityce.pl.

Полько объяснил провал контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинское командование сделало ставку на пропаганду вместо успехов в зоне боевых действий. По его мнению, украинские военные ошиблись, так и не решившись «на одновременные действия какого-либо оперативного соединения, нескольких бригад, дивизии, на каком-либо одном направлении».

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«Рассчитывая на легкий успех, они распылили свои силы по разным направлениям. Такие действия проводились небольшими подразделениями, распыленными на разных участках. Это не могло принести никакого успеха», — заявил он.

По мнению генерала, еще одной причиной провала контрнаступления ВСУ является «мозаика вооружения и командования». Он напомнил, что украинских солдат обучают специалисты из разных стран Запада, поэтому у них нет единой методики.

Ранее генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление. По его словам, сейчас Украина способна обороняться, поскольку преимущество России слишком велико.

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      Марина Совина
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