Генерал Скшипчак: ВСУ способны лишь обороняться, преимущество РФ слишком велико

В настоящий момент Украина способна лишь обороняться, поскольку преимущество России слишком велико. Такую причину, почему Вооруженные силы страны (ВСУ) не могут перейти в наступление, назвал генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с Wyborcza.

«Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь нужно только защищаться», — дал свою экспертную оценку Скшипчак. По его словам, контрнаступление ВСУ давно закончилось, и теперь российские войска продолжают отвоевывать новые территории.

Генерал объяснил, что преимущество ВС РФ заключается в том числе в огневом превосходстве и стрельбе в 5-7 раз больше артиллерийских снарядов в сутки, чем у украинцев.

«Сохранят ли россияне инициативу? Определенно да. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше», — заявил Вальдемар Скшипчак. Он объяснил провал украинской стороны тем, что в конце весны 2023 года Киев не смог собрать достаточно сил для прорыва тщательно подготовленной обороны России.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поведение президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции говорит об успехе ВС России в зоне специальной военной операции (СВО). «Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, а Россия обладает всеми шансами на победу», — отметил он.