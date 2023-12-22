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15:20, 22 декабря 2023Мир

В США заявили об уверенности Путина в успехе Вооруженных сил России

Подполковник Дэвис: уверенность Путина говорит об успехе Вооруженных сил России
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уверенность президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции говорит об успехе Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на Youtube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, а Россия обладает всеми шансами на победу», — отметил подполковник.

Дэвис также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают по всей линии фронта и в случае прекращения помощи США Россия сможет взять Одессу и Харьков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине в любой день после 9 января 2024 года. Он предположил, что спор американских партий касается исключительно границы с Мексикой и после решения этого вопроса помощь Украине будет одобрена. По его мнению, переговоры будут продолжаться и во время каникул.

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      Максим Габриелян
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