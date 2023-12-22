На Украине понадеялись получить помощь от США в январе

Кулеба: Конгресс США может одобрить помощь Украине в любой день после 9 января

Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине в любой день после 9 января 2024 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет «Страна».

Глава МИД Украины прокомментировал дискуссии в США о выделении пакета помощи Украине и Израилю. Он предположил, что и республиканцы, и демократы хотят одобрить помощь Украине.

«8-го числа выходит с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение», — понадеялся министр.

Кулеба полагает, что спор американских партий касается только границы с Мексикой и после решения этого вопроса помощь Украине будет одобрена. По его мнению, переговоры будут продолжаться и во время каникул.

Ранее Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не приняв пакет военной помощи для Украины. Слушания были отложены до января 2024 года из-за разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики.