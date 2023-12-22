Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:39, 22 декабря 2023Бывший СССР

На Украине понадеялись получить помощь от США в январе

Кулеба: Конгресс США может одобрить помощь Украине в любой день после 9 января

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине в любой день после 9 января 2024 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет «Страна».

Глава МИД Украины прокомментировал дискуссии в США о выделении пакета помощи Украине и Израилю. Он предположил, что и республиканцы, и демократы хотят одобрить помощь Украине.

«8-го числа выходит с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение», — понадеялся министр.

Кулеба полагает, что спор американских партий касается только границы с Мексикой и после решения этого вопроса помощь Украине будет одобрена. По его мнению, переговоры будут продолжаться и во время каникул.

Ранее Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не приняв пакет военной помощи для Украины. Слушания были отложены до января 2024 года из-за разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости