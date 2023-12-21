Конгресс США ушел на каникулы без пакета помощи для Украины

WP: Конгресс США ушел на каникулы, не приняв пакет помощи для Украины

Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не приняв пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Многие непропорционально громкие республиканцы в Палате представителей опасаются продолжать присылать деньги, и поэтому партия настаивает на том, чтобы это сопровождалось изменениями в иммиграционной политике», — отмечает издание.

Авторы материала подчеркивают, что переговоры обеих партий продолжаются и, скорее всего, стороны придут к консенсусу. Однако Белым дом опасается, что Вашингтон может опоздать с выделением помощи, что негативно скажется на потенциале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что проблемы с согласованием помощи Украине связаны с «призраком Дональда Трампа», который является «огромной политической силой» внутри Республиканской партии.