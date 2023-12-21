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10:08, 21 декабря 2023Мир

Конгресс США ушел на каникулы без пакета помощи для Украины

WP: Конгресс США ушел на каникулы, не приняв пакет помощи для Украины

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не приняв пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Многие непропорционально громкие республиканцы в Палате представителей опасаются продолжать присылать деньги, и поэтому партия настаивает на том, чтобы это сопровождалось изменениями в иммиграционной политике», — отмечает издание.

Авторы материала подчеркивают, что переговоры обеих партий продолжаются и, скорее всего, стороны придут к консенсусу. Однако Белым дом опасается, что Вашингтон может опоздать с выделением помощи, что негативно скажется на потенциале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что проблемы с согласованием помощи Украине связаны с «призраком Дональда Трампа», который является «огромной политической силой» внутри Республиканской партии.

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      Максим Габриелян
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