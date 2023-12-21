В США объяснили проблемы с согласованием помощи Украине «призраком Трампа»

Сенатор Шумер: призрак Трампа мешает республиканцам согласовать помощь Украине

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в интервью газете Politico объяснил проблемы с согласованием помощи Украине тем, что перед центристами Конгресса стоит «призрак Дональда Трампа».

По словам политика, с одной стороны, республиканцы понимаю правильность поддержки Киева и необходимость решить проблему с мигрантами на границе. Демократы готовы идти им навстречу по многим вопросам.

«Но у них также есть призрак Дональда Трампа. Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?» — задался вопросом Шумер.

Он добавил, что сейчас порядка пяти республиканцев в Сенате точно проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства в обмен на согласование финансирования для Украины.

При этом 15 сенаторов-республиканцев независимо ни от чего проголосуют против. На остальных может оказать влияние Трамп, сказал Шумер.

Из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики законодатели Конгресса США не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайного пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул, поэтому переговорщики от обеих партий решили отложить слушания на январь 2024 года.

