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22:43, 26 декабря 2023Мир

Польский генерал объяснил маневр России против Украины

Польский генерал Скшипчак: ВС России пошли в наступление для разгрома ВСУ

Генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак прокомментировал действия России в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

Военный объяснил маневр России против Украины и уточнил, что российские военные пошли в наступление для прорыва украинской обороны и разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он напомнил, что с начала кризиса Москва нарастила в четыре-пять раз производство боеприпасов, ракет и танков.

«Российская армия с мая этого года получает качественно новую технику, которая активно используется на поле боя, именно это позволяет им наращивать преимущество», — отметил он.

Ранее Скшипчак назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление. По его словам, сейчас Украина способна обороняться, поскольку преимущество России слишком велико.

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      Марина Совина
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