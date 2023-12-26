На Москву обрушится аномальное тепло

«Фобос»: конец года в Москве будет аномально теплым

В последнюю неделю 2023 года Москву ожидает необычно теплая для этого периода погода. О том, что на столицу обрушится аномальное тепло, сообщают «Метеовести» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

Во вторник, 26 декабря, в Москве ожидается снег с дождем и один градус тепла. В среду температура придет в норму и опустится до минус трех-минус четырех градусов, а в пятницу стартует новая и более мощная оттепель. В субботу столбик термометра поднимется до отметки плюс три градуса.

Ранее специалисты «Фобоса» спрогнозировали новую оттепель по всей России. Резкое изменение погодных условий связано с двумя атлантическими циклонами, первый из которых ответственен за похолодание, наблюдавшееся до этого. По словам синоптиков, погода останется нестабильной до Нового года.