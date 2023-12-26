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07:46, 26 декабря 2023Среда обитания

России пообещали новую оттепель

В Россию вернется кратковременная оттепель

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Во вторник, 26 декабря, в европейскую часть России вернется кратковременная оттепель. Резкую смену погоды гражданам пообещали специалисты центра погоды «Фобос», передают «Метеовести».

Изменение погодных условий обусловленно двумя атлантическими циклонами. По словам специалистов, первый из них ответственен за похолодание, которое наблюдалось ранее — теперь он переместился за Урал, унеся с собой снег и низкие температуры. Второй циклон останется в европейской части.

«Смена взаимного расположения циклонов приведет к развороту воздушных масс в атмосфере, и после небольшого похолодания сегодня в нашу страну хлынет южное тепло», — говорится в материале. Синоптики добавили, что потепление распространится до линии ПсковМоскваСаратов, но не продлится долго. В среду в Европейской России и Сибири снова похолодает. Погода продолжит быть нестабильной до Нового года. В конце текущей недели под влиянием очередных циклонов температура вновь начнет повышаться.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал мягкую погоду в новогоднюю ночь в Центральной России. По его словам, в Московском регионе не будет слякоти.

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      Александра Качан
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