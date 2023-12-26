Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Вильфанд спрогнозировал сугробы в новогоднюю ночь в Центральной России

В новогоднюю ночь в Центральной России ожидается мягкая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На вопрос о погоде с 31 декабря на 1 января он ответил в беседе с «Лентой.ру».

Согласно предварительному прогнозу, в Московском регионе в новогоднюю ночь не будет слякоти, пообещал синоптик. По его словам, высота сугробов будет примерно 20-25 сантиметров. Однако, чтобы гарантированно поиграть в снежки, покататься на санках и слепить снежную бабу, он посоветовал жителям столицы отмечать праздник за городом. Дело в том, что из-за высоток, асфальта и трубопроводов под землей в центре мегаполиса всегда теплее, чем на его окраине.

Температура 31 декабря и 1 января в столице ожидается однородная, сообщил Вильфанд. И днем, и ночью прогнозируется от минус 3-4 до плюс 1 градуса, а также небольшой снег.

В сопредельных с Московской областью регионах будет примерно такая же погода. Например, в Смоленской области 31 декабря и 1 января температура будет колебаться около ноля — от минус 1 до плюс 1 градуса.

К югу от Москвы, в районах Центрального Черноземья, то есть Тульской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Воронежской областях, будет на 1-2 градуса теплее, предупредил синоптик.

Там будет около ноля, но все-таки со знаком плюс. В Воронежской области, например, дневные температуры в течение всей недели преимущественно положительные — от ноля до плюс 3 градусов, ночные отрицательные — минус 1-2, но в новогоднюю ночь там плюс 1-2 градуса Роман Вильфанд синоптик

В Ивановской и Костромской области, напротив, температура ожидается на 3-5 градусов ниже, чем в Москве. Заметно холоднее, примерно на 5 градусов, будет к востоку от столицы, в Нижнем Новгороде и во Владимире.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в новогоднюю ночь в столице ожидается мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Большая часть прогнозов математических моделей указывает, что в городе пройдет небольшой снег, а температура будет близка к климатической норме.

