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07:40, 22 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в столице ожидается 4−9 градуса мороза

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Таким прогнозом поделился центр погоды «Фобос».

Как отметил центр, в настоящее время с точностью предсказать погоду на последнюю ночь этого года нельзя. Однако большая часть прогнозов математических моделей указывает, что в ночь на Новый год пройдет небольшой снег, а температура будет близка к климатической норме.

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Также прогнозы говорят о том, что нынешняя оттепель окажется последней в 2023 году. Как напомнили синоптики, пришедшая в воскресенье, 17 декабря, волна тепла достигла максимума в среду, 20 декабря. В этот день температура прогревалась до плюс 4,1 градусов. Подобного тепла до конца декабря не ожидается, уверены специалисты.

Согласно прогнозам, в пятницу, 22 декабря, и субботу, 23 декабря, дневная температура будет колебаться от нуля до плюс трех градусов. В субботу также ожидается мокрый снег, из-за которого в Москве немного вырастут сугробы. В воскресенье, 24 декабря, в столицу придет уже «настоящий» снег. В понедельник, 25 декабря, и во вторник, 26-го, ожидается минус 1−3 градуса и небольшие осадки. В среду, 27 декабря, потеплеет до околонулевых отметок.

Ранее сообщалось, что в Москве к началу третьей декады декабря выпало 106 процентов от месячной нормы осадков.

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      Мария Черкасова
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