Среда обитания
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13:32, 21 декабря 2023Среда обитания

В Москве выпало слишком много снега

В ночь на 21 декабря в столице выпало 14 процентов месячной нормы осадков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве к началу третьей декады декабря выпало больше месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, в городе уже выпало 54 миллиметров осадков, или 106 процентов от месячной нормы.

В ночь на 21 декабря в столице выпало 14 процентов осадков от месячной нормы декабря, или семь миллиметров осадков. Выпавший снег компенсировал таяние прошедших суток. Высота снежного покрова таким образом не изменилась, оставшись на отметке в 24 сантиметра.

Снег в четверг, 21 декабря, предположительно, немного осядет под действием положительных температур и собственно веса. Снова расти сугробы начнут в субботу, 23 декабря, из-за осадков в виде влажного снега. К утру воскресенья, 24 декабря, высота снежного покрова составит 25–30 сантиметров, а к Новому году высота снежного покрова в столице составит 27–32 сантиметра (на 60–70 процентов выше климатической нормы).

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал в Москве продолжение влажной оттепели с мокрым снегом, который может налипнуть на провода и ветви деревьев.

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      Мария Черкасова
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