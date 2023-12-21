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12:21, 21 декабря 2023Среда обитания

Москвичам предсказали продолжение оттепели

Синоптик рассказал о продолжении оттепели в столице из-за циклона

Фото: Unsplash

В Москве ожидается продолжение влажной оттепели. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог объяснил, что столица окажется под влиянием передней части очередного атлантического циклона. Он закроет небо плотными облаками, из-за чего периодически, преимущественно в первой половине дня, в городе пройдет снег и мокрый снег. Леус предупредил о возможном налипании мокрого снега на ветви деревьев и провода. На тротуарах ожидается гололедица.

Температура воздуха в четверг, 21 декабря, будет колебаться от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье ожидается от минус двух до плюс трех градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление снова окажется ниже нормы и составит 732 миллиметра ртутного столба.

В пятницу, 22 декабря, ожидается небольшой снег, а также мокрый снег. Температура составит от минус одного до плюс одного градусов.

Среда, 20 декабря, для столицы оказалась самым теплым днем с начала зимы. На главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 4,1 градуса Цельсия. Это на 0,5 градуса выше, чем во вторник, 19 декабря.

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      Мария Черкасова
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