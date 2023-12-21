В Москве прошел самый теплый зимний день

В столице 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем

Среда, 20 декабря, оказалась самым теплым зимним днем в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до 4,1 градуса Цельсия, сообщил Леус. Это на 0,5 градуса выше, чем во вторник, 19 декабря. Специалист предположил, что 20 декабря останется самым теплым днем этого месяца 2023 года.

Температура 20 декабря в столице оказалась выше, чем в день предыдущего рекорда тепла, 19 декабря. В тот день столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ достигали отметки в плюс 3,6 градуса Цельсия.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на выходные, 23 и 24 декабря, прогнозировал «мягкую» морозную погоду. Температура в эти дни понизится до отрицательных значений, но все равно окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы.