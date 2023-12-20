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07:53, 20 декабря 2023Среда обитания

Москвичам назвали самый теплый зимний день

Самым теплым днем с начала зимы оказалось 19 декабря

Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

В Москве самым теплым днем с начала зимы оказалось 19 декабря, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров в этот день достигли отметки в плюс 3,6 градуса Цельсия. Этот же день стал самым теплым с начала зимы в Санкт-Петербурге. Максимальная температура воздуха там составила 4,3 градуса.

Ранее москвичам предсказали теплую, слякотную и «противную» погоду, которая продлиться до воскресенья, 24 декабря. По словам завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессора Александра Кислова, температура будет держаться около нуля с субботы, 23 декабря, а ночью опускаться до минус пяти градусов.

В свою очередь руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек московскому региону «мрачную оттепель». По его словам, на всей Европейской части России температура воздуха достигнет от минус двух до плюс четырех градусов, при этом ночью она может оказаться выше, чем днем.

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      Мария Черкасова
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