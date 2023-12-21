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08:43, 21 декабря 2023Среда обитания

Москвичам пообещали «мягкий» мороз

Синоптик Вильфанд: в грядущие выходные температура воздуха в Москве снизится

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В грядущие выходные, 23 и 24 декабря, в Москве ожидается «мягкая» морозная погода. Таким прогнозом с РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, ожидается понижение температуры до отрицательных значений, при этом она все равно окажется на 3-4 градуса выше нормы. «Очень мягкая погода в Москве», — пообещал синоптик.

В воскресенье, 24 декабря, пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов. В понедельник, 25 декабря, ожидается минус 2-4 градуса.

Ранее руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов прогнозировал окончание оттепели в Москве в воскресенье, 24 декабря. Он отметил, что сильная оттепель закончилась уже 20 декабря. С 21 декабря температура понизилась до 0-1 градуса тепла. Температурный режим с нулевыми отметками ртутного столба днем и слабым минусом ночью продержится до субботы включительно. В субботу, 23 декабря, пройдет снегопад, из-за которого сугробы могут вырасти на 3-5 сантиметров.

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      Мария Черкасова
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