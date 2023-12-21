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07:02, 21 декабря 2023Среда обитания

Названы сроки окончания оттепели в Москве

Синоптик Шувалов: оттепель закончится в Москве в воскресенье

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Оттепель закончится в Москве в воскресенье, 24 декабря, ей на смену придет небольшое похолодание, сообщил руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Сроки окончания потепления он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Сильная оттепель, по словам синоптика, закончилась уже 20 декабря. Если ранее в столице была температура 3-4 градуса тепла, то с 21 декабря она понизилась до 0-1 градуса тепла, пояснил он. «Нулевые температуры и слабый минус будет и в ночные часы. Такой температурный режим ожидается до субботы включительно. В субботу же пройдет снегопад, прирост выпавшего снега может достичь 3-5 сантиметров», — рассказал Шувалов.

В воскресенье, 24 декабря, ожидается возвращение легких морозов, похолодает до минус 3-5 градусов, спрогнозировал он. «Начало следующей недели, вероятнее всего, тоже будет слабоморозным — минус 3 днем, минус 8 ночью, а затем, скорее всего, будет очередная волна тепла, и такие температурные качели, к сожалению, могут нас преследовать вплоть до Нового года», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов пообещал москвичам слякотную и «противную» погоду вплоть до 24 декабря.

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      Екатерина Смирная
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