На севере России открыли неизвестное науке «грибоживотное»

Ученые СО РАН открыли новый вид слизевика, являющегося полугрибом-полуживотным

Ученые Сибирского отделения (СО) РАН во время экспедиции на Кольский полуостров, Таймыр и Забайкалье открыли новый вид слизевика, являющегося полугрибом-полуживотным. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал после экспедиции завлабораторией экологии и геоботаники СО РАН Евгений Зибзеев, для нового вида еще даже не придумали названия.

«Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного (похожего) объекта, кроме одного далекого вида, но четко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать», — рассказал Зибвеев.

Портал GoArctic отмечает, что по своим характеристикам слизевик уникален — при полном отсутствии центральной нервной системы этот вид имеет зачатки интеллекта и способен анализировать пространство и строить оптимальный маршрут до источника пищи. Двигается слизевик, используя механизм течения цитоплазмы.