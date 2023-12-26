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01:25, 26 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии средств на мобилизацию 500 тысяч человек

Депутат Рады Железняк: у Киева нет средств на мобилизацию 500 тысяч человек

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил об отсутствии в бюджете Украины средств для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек, озвученного президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на видео, размещенном в YouTube-канале издания «Украинская правда».

«Если брать по тем цифрам, которые есть у нас , [нужно] больше, приблизительно 580-590 миллиардов. У нас таких денег нет», — подчеркнул он.

По его словам, военные расходы в бюджете Украины на следующий год меньше, чем в 2023-м. Он также отметил, что большинство западных партнеров никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных. Действующий украинский генерал Дмитрий Марченко объяснял, что добровольцы для армии республики закончились и провести мобилизацию будет физически невозможно.

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