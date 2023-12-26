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09:47, 26 декабря 2023Путешествия

Названы пять самых популярных у российских туристов стран мира

Белоруссия названа самым популярным у россиян направлением в 2023 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Среди заграничных направлений в 2023 году российские путешественники чаще всего бронировали отели в Белоруссии. Эту и другие популярные у россиян страны мира назвало РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Путешествия».

В топ-пять также вошли Турция, Казахстан, Армения и Абхазия. Уточняется, что чаще всего самостоятельные туристы останавливались в столицах этих государств.

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В то же время заметно повысился интерес россиян к поездкам в Италию (на 117 процентов), Азербайджан (плюс 101 процент) и Казахстан (96 процентов).

Самыми востребованными внутренними направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В пятерку лидеров также вошли Казань и Нижний Новгород. При этом, согласно исследованию, на 103 процента вырос спрос на отели в Анапе, на 78 процентов — в Геленджике, на 66 процентов — в Самаре.

Ранее сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самым популярным у российских туристов зарубежным городом в 2023 году Стамбул. Он стал безусловным лидером по числу бронирований отелей — 11,1 процента.

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      Мария Борисова
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