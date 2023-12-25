Названы самые популярные у российских туристов зарубежные города

OneTwoTrip: самым популярным у россиян зарубежным городом назван Стамбул

Стамбул назван самым популярным у российских туристов зарубежным городом в 2023 году. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, турецкий город стал безусловным лидером у россиян по числу бронирований отелей — 11,1 процента. На втором месте оказался эмират Дубай с долей бронирования 5,3 процента. Третью строчку занял Минск, куда поехали 4,4 процента респондентов.

В топ-10 также вошли Ереван (3,9 процента), Бангкок (2,6 процента), Анталья (2,5 процента), Тбилиси (1,9 процента), Париж (1,8 процента), Алма-Ата (1,7 процента) и Рим (1,3 процента).

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в Турции подешевел: туры продаются со скидками более 30 процентов. Заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений рассказал, что еще в ноябре отдых в дорогих гостиницах в зимнем сезоне стоил около 230 тысяч рублей за двоих.