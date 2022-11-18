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10:57, 18 ноября 2022Путешествия

Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Турции на Новый год

АТОР: недельное проживание в отеле Стамбула на Новый год обойдется в 67 тысяч рублей

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Турции на новогодние праздники. Семидневное проживание в Стамбуле обойдется одному туристу в 67 тысяч рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В новогоднее время россияне бронируют путевки в "три Турции". Это городской и экскурсионный туризм — Стамбул, приморский отдых в отелях Анталье, а также горнолыжные курорты — Кайсери, Паландокен, Эрджиес, Карс, Улудаг», — рассказали в ассоциации.

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Первое место по количеству выкупленных путевок занимает Анталья — доля туристов, выбравших этот курорт для празднования Нового года, превышает 80 процентов от общего числа заявок. Цена недельных туров стартует от 160 тысяч рублей на двоих. В сумму включены авиабилеты в обе стороны, топливный сбор, перелет из Москвы, трансферы, отель с питанием по системе «все включено» и праздничный ужин.

Стамбул как направление пользуется меньшей популярностью, чем Анталья: доля бронирований на новогодние праздники составляет от 5 до 15 процентов в зависимости от компании. Стоимость размещения в трехзвездочном отеле Стамбула стартует от 67,9 тысячи рублей, в четырехзвездочном — от 70 тысяч, в пятизвездочном — от 70,4 тысячи. Тур с включенным перелетом, проживанием и питанием на двоих начинается от 120 тысяч рублей.

Ранее в ноябре специалисты туротрасли назвали соотечественникам лучшие люксовые гостиницы Турции. В число «самых выдающихся» отелей вошли две гостиницы в Кемере и Белеке — Maxx Royal Kemer Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort, и пятизвездочная Regnum Carya Golf & Spa Resort в Анталье.

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Валентина Процкова
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