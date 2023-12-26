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14:56, 26 декабря 2023Среда обитания

Спрос на новостройки в 2024 году спрогнозировали

«Дом.РФ»: высокая ключевая ставка снизит спрос на новостройки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Спрос на жилье в новостройках в 2024 году обрушится на 20-30 процентов. Такое предположение в разговоре с РБК высказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Одной из главных причин снижения интереса эксперт называет высокую ключевую ставку. На данный момент она составляет 16 процентов в то время, как рыночные ставки по ипотеке по большей части достигают 19-20 процентов. Ключевую ставку снизят не раньше второго полугодия. Поддержать рынок сможет семейная ипотека, в случае, если ее сохранят, добавил Гольдберг. Высокие продажи жилья в 2023 году обеспечат застройщикам запас прочности в 2024-м, каким бы низким ни оказался спрос.

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Покупательская активность уменьшится из-за ужесточения ипотечных условий, считает замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Однако в первой половине 2024 года спрос останется стабильным, так как граждане будут пытаться «впрыгнуть в последний вагон уходящей льготы». С апреля-мая, по прогнозам Школьной, конкуренция среди застройщиков только усилится, а затем фокус сместится на потребителя.

По оценке завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, в целом спрос сократится на 10-20 процентов, при этом интерес к отдельным лотам, к примеру, новостройкам на окраинах с плохой транспортной доступностью, упадет на 50 процентов.

В агентстве «Эксперт РА» пояснили, что если льготную ипотеку ужесточат, но не отменят, то спрос на недвижимость останется на прежнем уровне. Аналитики «Домклика» подчеркнули, что интерес к новому фонду будет поддерживаться за счет оттока спроса со вторичного рынка.

Квартиры в новостройках, по мнению одних специалистов, подорожают в пределах инфляции. Вероятны краткосрочные ценовые колебания, заявляют другие. Цены на жилье в столичных регионах будут снижаться медленно, в то время как спрос отреагирует на ипотечные нововведения уже в начале года. Девелоперы могут использовать дисконтные программы и акции, но на снижение цены не пойдут, полагают эксперты.

Ранее россиянам сообщили о подорожании «вторичек» в стране. Цены на готовое жилье выросли в среднем на 13,7 процента, сильнее всего — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.

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      Виктория Клабукова
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