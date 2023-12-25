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11:49, 25 декабря 2023Среда обитания

В России резко подорожало готовое жилье

За год в России вторичное жилье подорожало на 13,7 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России с начала 2023 года квадратный метр в квартирах на вторичном рынке подорожал в среднем на 13,7 процента. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

С начала 2023 года квадратный метр вырос в цене везде, кроме Сочи (снижение на 2,7 процента). Сильнее всего рост наблюдался в Челябинске (на 44,7 процента), Магнитогорске (39,1 процента), Нижнем Тагиле (34,2 процента).

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Меньше всего цены выросли в Краснодаре (на 0,3 процента), Калининграде (на 1,7 процента), Санкт-Петербурге (2,5 процента), Ленинградской области (на 2,7 процента). В Подмосковье рост составил 4,6 процента, во Владивостоке 4,8 процента, в Севастополе — 5,1 процента.

Как объяснил гендиректор портала Павел Луценко, первые три квартала этого года вторичная недвижимость в российских городах росла равномерно, по 2-3 процента за квартал. Однако в четвертом квартале произошел скачок до шести процентов из-за роста ипотечных ставок.

Покупатели хотели успеть взять кредиты на старых условиях, и продавцы стали поднимать цены на фоне ажиотажа. В некоторых городах спрос на готовые квартиры стал перетекать с рынка новостроек, где новые условия по льготной ипотеке стали критичны для покупателей. Он также указал, что сильного роста или падения цен в будущем году не ожидается.

Ранее стало известно, что с 2020 года вчетверо увеличился размер накоплений, необходимых для оформления льготной ипотеки. С началом программы льготной ипотеки покупателю квартиры было необходимо иметь накопления в размере 15 процентов от стоимости недвижимости. Сейчас в среднем по Москве размер этого параметра составляет уже 40-50 процентов от стоимости жилья в ценах на начало 2020 года, а в среднем по стране — около 50-60 процентов от стоимости жилья.

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      Мария Черкасова
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