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10:40, 25 декабря 2023Среда обитания

Необходимые для оформления льготной ипотеки накопления выросли вчетверо

АКРА: необходимые для льготной ипотеки накопления с 2020-го увеличились вчетверо
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Размер накоплений, необходимых для оформления льготной ипотеки, с 2020 года увеличился вчетверо. Рост данного показателя оценили в обзоре рынка жилищных кредитов специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пишет РБК.

По данным экспертов, в 2020-м, когда запустили программу льготной ипотеки, покупателю квартиры было необходимо иметь накопления в размере 15 процентов от стоимости недвижимости. Однако сейчас, с учетом роста цен на них, в среднем по Москве размер этого параметра составляет уже 40-50 процентов от стоимости жилья в ценах на начало 2020 года, а в среднем по стране — около 50-60 процентов от стоимости жилья.

Аналитики отметили, что льготные программы повлияли на повышение цен на квартиры, в результате чего доступность недвижимости, особенно для россиян с доходом меньше среднего, снизилась. «Ипотекой под низкую ставку в значительной мере воспользовались инвесторы, приобретавшие сразу несколько объектов недвижимости, либо граждане, которые и без льготных ставок могли позволить себе качественное обслуживание долга перед банком», — подчеркнули они. Ужесточение условий по льготной ипотеке, призванное охладить рынок, по мнению специалистов, лишь дополнительно снизит доступность жилья для граждан.

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Несмотря на это, эксперты рассказали, что 2023 год станет рекордным по выдаче жилищных кредитов в стране. За первые девять месяцев объем ипотечного портфеля вырос на 3,5 триллиона рублей, или 25 процентов, тогда как за весь 2021-й, предыдущий рекордный год, — на 2,5 триллиона рублей. Аналитики выразили беспокойство тем, что предлагаемые банками ставки по жилищным кредитам растут и вместе с ними продолжает повышаться интерес к их оформлению у граждан.

Аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова убеждена, что ужесточение условий по ипотеке с господдержкой поможет уменьшить количество и темпы выдачи кредитов, однако даже в этом случае льготные программы будут пользоваться спросом у граждан. Она предсказала, что до конца первого полугодия следующего года цены на недвижимость не снизятся — однако все может измениться, если кабмин не станет продлевать наиболее популярные ипотечные программы, а ЦБ будет снижать ключевую ставку.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет экзотикой за счет адресных программ.

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      Полина Кислицына
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