Необходимые для оформления льготной ипотеки накопления выросли вчетверо

АКРА: необходимые для льготной ипотеки накопления с 2020-го увеличились вчетверо

Размер накоплений, необходимых для оформления льготной ипотеки, с 2020 года увеличился вчетверо. Рост данного показателя оценили в обзоре рынка жилищных кредитов специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пишет РБК.

По данным экспертов, в 2020-м, когда запустили программу льготной ипотеки, покупателю квартиры было необходимо иметь накопления в размере 15 процентов от стоимости недвижимости. Однако сейчас, с учетом роста цен на них, в среднем по Москве размер этого параметра составляет уже 40-50 процентов от стоимости жилья в ценах на начало 2020 года, а в среднем по стране — около 50-60 процентов от стоимости жилья.

Аналитики отметили, что льготные программы повлияли на повышение цен на квартиры, в результате чего доступность недвижимости, особенно для россиян с доходом меньше среднего, снизилась. «Ипотекой под низкую ставку в значительной мере воспользовались инвесторы, приобретавшие сразу несколько объектов недвижимости, либо граждане, которые и без льготных ставок могли позволить себе качественное обслуживание долга перед банком», — подчеркнули они. Ужесточение условий по льготной ипотеке, призванное охладить рынок, по мнению специалистов, лишь дополнительно снизит доступность жилья для граждан.

Несмотря на это, эксперты рассказали, что 2023 год станет рекордным по выдаче жилищных кредитов в стране. За первые девять месяцев объем ипотечного портфеля вырос на 3,5 триллиона рублей, или 25 процентов, тогда как за весь 2021-й, предыдущий рекордный год, — на 2,5 триллиона рублей. Аналитики выразили беспокойство тем, что предлагаемые банками ставки по жилищным кредитам растут и вместе с ними продолжает повышаться интерес к их оформлению у граждан.

Аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова убеждена, что ужесточение условий по ипотеке с господдержкой поможет уменьшить количество и темпы выдачи кредитов, однако даже в этом случае льготные программы будут пользоваться спросом у граждан. Она предсказала, что до конца первого полугодия следующего года цены на недвижимость не снизятся — однако все может измениться, если кабмин не станет продлевать наиболее популярные ипотечные программы, а ЦБ будет снижать ключевую ставку.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет экзотикой за счет адресных программ.