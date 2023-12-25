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08:48, 25 декабря 2023Среда обитания

Набиуллина рассказала об «экзотичной» льготной ипотеке

Набиуллина: льготная ипотека не станет экзотикой

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Льготная ипотека не станет экзотикой за счет адресных программ. О будущем льготных программ рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «РБК».

По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека. «Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заключила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что ипотека в России продолжит развиваться, но более низкими темпами. По оценке регулятора, рост составит 7-12 процентов против 35 процентов в 2023 году. Набиуллина отметила, что снижение темпов роста кредитов, в свою очередь, снизит давление на стоимость жилья.

Ранее в компании «ТСН Недвижимость» заявили, что в 2024 году новостройки подорожают. Согласно прогнозам экспертов, рост цен будет плавным и небольшим — примерно на 0,5-1,5 процента.

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