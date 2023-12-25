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08:07, 25 декабря 2023Среда обитания

Предсказано мрачное будущее рынка недвижимости

«РИА Новости»: новостройки подорожают в 2024 году
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2024 году новостройки могут плавно подорожать, а цены на готовое жилье ожидает стагнация. Мрачное будущее российского рынка недвижимости предсказали эксперты «РИА Новости».

Замруководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин считает, что дальнейшее ужесточение условий Центробанком или исчезновение льготных программ приведет к охлаждению рынка «первички». Однако цены на нее продолжат увеличиваться в любом случае — рост будет небольшим и плавным, в предела 0,5-1,5 процента. Свой прогноз специалист объяснил тем, что при сохранении ключевой ставки на текущем уровне или ее повышении покупатели все равно будут отдавать предпочтение новостройкам перед готовым жильем. Это связано с тем, что застройщики располагают различными инструментами, способными привлечь спрос в условиях высоких ставок.

Управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков добавил, что при этом застройщики не могут контролировать спрос в полной мере. Для его поддержания в том числе необходимо, чтобы платежи по ипотеке коррелировали с ежемесячными доходами покупателей — этого можно добиться сдерживанием цены и роста ипотечной ставки выше психологического уровня в 10 процентов годовых.

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Что касается вторичного рынка, в 2024 году спрос может значительно упасть. «Повышение средней ипотечной ставки на один процентный пункт приводит к тому, что с рынка вторичного жилья уходит до пяти процентов покупателей. С учетом уже принятых повышений спрос на вторичку может упасть на 40 процентов», — рассказала главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

Директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома прогнозирует, что новые условия приведут к стагнации цен на готовые квартиры, либо к охлаждению рынка и коррекции цен вниз. «Вторичка» может подешеветь примерно на 10 процентов, но не раньше второго квартала года.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила, что ужесточение льготной ипотеки может привести к банкротствам части россиян.

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      Александра Качан
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