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20:55, 26 декабря 2023Силовые структуры

Обвиняемому в поставках неэффективной защиты для Крымского моста запросили срок

Полковнику Волкову запросили срок по делу о неэффективной защите Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Гособвинение запросило срок для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о поставках неэффективной защиты Крымского моста. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе прения сторон прокурор попросил приговорить Волкова к семи годам лишения свободы и лишить его звания и государственных наград. Также обвинение требует запретить после отбытия наказания занимать Волкову должности, связанные с организационно-распределительными функциями.

Волков отрицает свою вину и утверждает, что действовал согласно установленному законодательством порядку.

Сергей Волков обвиняется в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами возле Крымского моста. Следствие полагает, что он приобрел комплексы, которые не могли противостоять беспилотникам Украины, заведомо зная об этом. Ущерб по делу превысил 395 миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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