Обвиняемому в поставках неэффективной защиты для Крымского моста запросили срок

Полковнику Волкову запросили срок по делу о неэффективной защите Крымского моста

Гособвинение запросило срок для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о поставках неэффективной защиты Крымского моста. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе прения сторон прокурор попросил приговорить Волкова к семи годам лишения свободы и лишить его звания и государственных наград. Также обвинение требует запретить после отбытия наказания занимать Волкову должности, связанные с организационно-распределительными функциями.

Волков отрицает свою вину и утверждает, что действовал согласно установленному законодательством порядку.

Сергей Волков обвиняется в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами возле Крымского моста. Следствие полагает, что он приобрел комплексы, которые не могли противостоять беспилотникам Украины, заведомо зная об этом. Ущерб по делу превысил 395 миллионов рублей.