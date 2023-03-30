Раскрыты подробности дела о поставках неисправного вооружения Росгвардии

«Ъ»: полковник знал о минусах характеристик закупаемого для охраны Крымского моста оружия

Начальник отдела морского управления Росгвардии полковника Сергей Волков, обвиняемый в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста, приобрел комплексы, которые не могли противостоять вражеским беспилотникам, заведомо зная об этом. Подробности дела раскрыла газета «Коммерсант».

Как выяснило следствие, в 2020 году Росгвардия должна была приобрести для защиты Крымского моста два радиолокационных комплекса. Однако Волков приступил к выполнению задачи в конце сентября, накануне закрытия финансового года, из-за чего выделенные на покупку деньги могли вернуть обратно в бюджет. Помимо этого, действия полковника могли привести к срыву исполнения поручения президента России Владимира Путина по Крымскому мосту.

В связи с этим Волков поручил купить два комплекса «Орел-БПЛА», при этом зная, что они имеют худшие технические характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием. О том, что данные комплексы не способны выполнять поставленные задачи, эксперты установили в середине ноября 2021 года. Эксплуатация комплексов была приостановлена в конце июля этого года.

Об обвинениях против Сергея Волкова стало известно ранее. Ущерб по делу составил 395 миллионов рублей. Суд арестовал обвиняемого до 17 мая.