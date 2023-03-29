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16:38, 29 марта 2023Силовые структуры

Полковника обвинили в поставке неисправной аппаратуры для борьбы с БПЛА в Крыму

Полковника Росгвардии обвинили в поставке неисправной аппаратуры для борьбы с БПЛА в Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Ущерб по делу составил 395 миллионов рублей.

Офицера доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.

О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

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Елизавета Новикова
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