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13:49, 26 декабря 2023Россия

Под Волгоградом участнику СВО вместо денег на лечение вручили морковь

«Точка»: под Волгоградом бойцу СВО вместо денег на лечение вручили ведра моркови

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Администрация Волгоградской области вручила раненому участнику специальной военной операции (СВО) Олегу Рыбкину вместо денег на лечение два ведра моркови и пакет лука. Овощи доставили семье бойца перед Новым годом. Об этом сообщило издание «Точка».

45-летнего россиянина мобилизовали в сентябре 2022 года. В июне он получил ранение во время боев под Работино. По словам жены Рыбкина, операцию на брюшной полости мужчине сделали, а коленный сустав лечить не стали. Вместо этого его пытались вернуть на СВО.

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«У него боль сильная, колено не разгибается, без костылей ходить не может. Сидит на обезболивающих и снотворных», — отметила супруга россиянина.

Женщина предположила, что военные медики отказываются проводить ее мужу операцию, поскольку тогда ее придется признать негодным к службе, выплатить 3 миллиона рублей и обеспечить пенсией.

Россиянка отметила, что ведра овощей от администрации привезли, когда она была на работе. Их приняла мать военнослужащего. Власти российского региона ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военнослужащие несвоевременно получают положенные им выплаты из-за бюрократии.

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      Анна Щербакова
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