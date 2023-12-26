Покинувшая Россию звезда «Чик» рассказала о тяжелых отношениях с матерью

Актриса Шмыкова рассказала, что мать назвала ее предательницей после переезда

Российская актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине (СВО), рассказала о тяжелых отношениях с матерью. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале журналиста и видеоблогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Артистка рассказала, что у нее с родительницей всегда были напряженные отношения, однако в какой-то момент родственницы сблизилось, что очень понравилось Шмыковой.

«Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей. В ближайшее время я точно не вернусь [в Россию]», — призналась актриса.

Она добавила, что в последний день пребывания в России вместе с братьями, сестрами и матерью ходила провожать отчима добровольцем в зону СВО. «Это был последний день, когда мы могли встретиться все вместе. Я всегда старалась быть хорошей дочкой и делать так, чтобы маме было приятно. Поэтому мне казалось, что ей важно, чтобы я тоже была», — вспомнила она.

Актриса рассказала, что ее решение о переезде никто из близких не поддержал, а также добавила, что в Москве у нее остались близкие друзья, по которым она скучает, «но не тоскует».

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая после начала СВО покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, объяснила, почему она продолжает петь на русском языке.