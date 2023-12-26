Полицейский подбросил наркотики россиянину для улучшения показателей и попался
Суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Алагирского района Северной Осетии, который мог подбросить наркотики задержанному мужчине для улучшения показателей работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor
По данным канала, силовик задержал потерпевшего осенью текущего года, применив в отношении него физическое насилие, и сразу стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Спустя несколько месяцев выяснилось, что при задержании начальник угрозыска мог подбросить мужчине запрещенные вещества, которые были обнаружены в его кармане, для улучшения показателей работы. Сейчас полицейский находится под домашним арестом. Проводится проверка.
Ранее в Москве задержали силовика, вымогавшего полмиллиона рублей за подброшенные в квартиру мужчины наркотики.