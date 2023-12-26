Полицейский подбросил наркотики россиянину для улучшения показателей и попался

В Алании полицейский подбросил наркотики задержанному для улучшения показателей

Суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Алагирского района Северной Осетии, который мог подбросить наркотики задержанному мужчине для улучшения показателей работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor

По данным канала, силовик задержал потерпевшего осенью текущего года, применив в отношении него физическое насилие, и сразу стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Спустя несколько месяцев выяснилось, что при задержании начальник угрозыска мог подбросить мужчине запрещенные вещества, которые были обнаружены в его кармане, для улучшения показателей работы. Сейчас полицейский находится под домашним арестом. Проводится проверка.

Ранее в Москве задержали силовика, вымогавшего полмиллиона рублей за подброшенные в квартиру мужчины наркотики.

