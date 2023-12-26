Помощник Путина обвинил США в разрушении экономики Европы

Орешкин: США завершат разрушение промышленности Европы и переключатся на Азию

Помощник президента России Максим Орешкин обвинил США в разрушении экономики Европы. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, Соединенные Штаты, «как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив их химическую, автомобильную и другие отрасли, сконцентрируются на азиатских рынках».

Орешкин считает, что многим из этих стран достаточно и собственных рынков. Он также добавил, что в мире в настоящее время идет процесс, который он предпочитает называть «гонка суверенитетов». Помощник президента России Владимира Путина уточнил, что суверенитет не означает изоляцию. «Даже страны Запада — главные проповедники глобализации - по многим направлениям начали биться за суверенитет и направлять бюджетные средства на развитие коммерческих проектов», — сказал он.

Ранее Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы. По его словам, Россия «уже дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место в мире.