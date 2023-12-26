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00:30, 26 декабря 2023Экономика

Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Помощник президента Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт» заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы.

По его словам, Россия «уже дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место в мире. Он считает, что «так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость».

Орешкин подчеркнул, что в рейтинге поднялись азиатские экономики. Так, по его словам, Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое.

Ранее глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке заявил, что российская экономика растет, несмотря на санкции Запада и конфликт на Украине. По его словам, промышленное производство также увеличилось на 7,5 процента. Шарль Аке отметил, что россияне поддерживают позицию президента Владимира Путина по спецоперации.

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      Марина Совина
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