Президент Туркмении прибыл в Петербург на саммит глав СНГ

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург на саммит глав СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщило государственное агентство Туркмении TDH.

Ашхабад принимает участие в деятельности Содружества только в качестве ассоциированного члена, однако Бердымухамедов регулярно появляется на саммитах организации. Это свидетельствует о приверженности Туркмении к конструктивному партнерству с государствами СНГ, отмечает агентство.

25 декабря на неформальный саммит глав СНГ прибыли президенты Белоруссии, Казахстана и Армении. Сообщалось также, что 26 декабря в Санкт-Петербург прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.