Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 26 декабря 2023Бывший СССР

Президент Туркмении прибыл в Петербург на саммит глав СНГ

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург на саммит глав СНГ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщило государственное агентство Туркмении TDH.

Ашхабад принимает участие в деятельности Содружества только в качестве ассоциированного члена, однако Бердымухамедов регулярно появляется на саммитах организации. Это свидетельствует о приверженности Туркмении к конструктивному партнерству с государствами СНГ, отмечает агентство.

25 декабря на неформальный саммит глав СНГ прибыли президенты Белоруссии, Казахстана и Армении. Сообщалось также, что 26 декабря в Санкт-Петербург прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      В России назвали цель удара ВСУ по Феодосии

      Суд освободил от наказания за злоупотребления экс-губернатора Кировской области

      На российских производителей яиц завели дело за повышение цен

      Месси пропустил свадьбу сестры жены по соображениям безопасности

      Врач рассказала о состоянии пострадавших при обстреле российского региона

      Названо число пострадавших от ударов США бойцов иракских сил ополчения

      На Украине захотели мобилизовать одноглазых и карликов

      Анна Семенович раскрыла секреты красоты

      В Германии заявили о небоеспособной армии из-за поставок оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости