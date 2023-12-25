Алиев приедет в Петербург вслед за Пашиняном

Президент Азербайджана Алиев приедет в Санкт-Петербург вслед за Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 26 декабря, приедет в Санкт-Петербург. О скором визите лидера сообщает агентство «Sputnik Азербайджан» в Telegram.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян уже отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Ереван рассматривает возможность председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Он подчеркнул, что от сотрудничества со странами ЕАЭС в Армении наблюдается рост экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заседания сообщил, что его повестка будет «действительно содержательной».