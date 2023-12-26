Трамп пожаловался на «жуликоватого» Байдена

Трамп пожаловался, что ему тяжело проводить Рождество из-за Байдена

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что ему тяжело проводить Рождество из-за «жуликоватого и некомпетентного» президента США Джо Байдена. Об этом Трамп написал на собственной странице в социальной сети Truth Social.

«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решетку», — пожаловался политик.

Дональд Трамп также подчеркнул, что Джо Байден «усердно трудится, незаконно используя все рычаги применения закона», чтобы добиться своей цели.

Политик добавил, что следующий год станет временем «большого и полностью скоординированного незаконного вмешательства в выборы» со стороны Байдена, минюста, ФБР, генпрокурора.

Ранее Трамп заявил, что США при ее нынешнем лидере Джо Байдене превращаются в банановую республику. По словам бывшего хозяина Белого дома, к таким последствиям приводят планы Байдена по устранению своих политических конкурентов.

Кроме того, политик назвал свое участие в выборах на пост главы государства в 2024 году крестовым походом против Байдена. Своим сторонникам он пообещал, что «Америка снова будет свободной страной».