Путин подписал закон о проведении «Игр Будущего»

Путин подписал федеральный закон об организации и проведении «Игр Будущего»

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации и проведении «Игр Будущего». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе присутствует нормативная база для организации и проведения турнира. В число целей игр входит популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе цифровые технологии и физическую активность.

Помимо того, законом устанавливаются полномочия организатора, принимающей стороны, а также федеральных и региональных органов власти.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них будут использоваться последние разработки в сферах робототехники, дополненной и виртуальной реальностях и киберспорта.

Ранее стало известно, что у Казанского кремля появится арт-объект в поддержку международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего». Арт-объект в виде объемных кубов в стиле футуризма установят на площади Тысячелетия.