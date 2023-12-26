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16:26, 26 декабря 2023Россия

Путин подписал закон о проведении «Игр Будущего»

Путин подписал федеральный закон об организации и проведении «Игр Будущего»

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации и проведении «Игр Будущего». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе присутствует нормативная база для организации и проведения турнира. В число целей игр входит популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе цифровые технологии и физическую активность.

Помимо того, законом устанавливаются полномочия организатора, принимающей стороны, а также федеральных и региональных органов власти.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них будут использоваться последние разработки в сферах робототехники, дополненной и виртуальной реальностях и киберспорта.

Ранее стало известно, что у Казанского кремля появится арт-объект в поддержку международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего». Арт-объект в виде объемных кубов в стиле футуризма установят на площади Тысячелетия.

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      Никита Абрамов
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