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20:12, 27 ноября 2023Моя страна

У Казанского кремля установят арт-объект в честь «Игр Будущего»

У Казанского кремля в честь «Игр Будущего» установят арт-объект

Фото: Aleks Images / Shutterstock / Fotodom

У Казанского кремля появится арт-объект в поддержку международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего». Об этом сообщает «КП-Казань».

Арт-объект в виде объемных кубов в стиле футуризма установят на площади Тысячелетия. Высота конструкции составит три метра, а длина — восемь метров.

Отмечается, что «Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в рамках проекта «Ледовый город — Счастье чистой воды» начали возводить ледовые скульптуры. Так, в частности, на центральной городской площади установили 700-килограммовое сердце.

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      Алиса Удовик
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