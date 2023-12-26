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09:16, 26 декабря 2023Силовые структуры

Пьяный полицейский устроил ДТП с летальным исходом и попал в СИЗО

В Якутии суд арестовал пьяного полицейского, сбившего насмерть пешехода

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Верховный суд Якутии заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под арестом до 5 февраля 2024 года. Следствие полагает, что, находясь на свободе, он сможет скрыться или, используя служебные связи, предпринять попытки уничтожения вещдоков и оказать давление на потерпевшую.

Следствием установлено, что 3 декабря обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля в Покровске, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а виновник скрылся с места ДТП.

Как сообщает «КП», за рулем в момент аварии находился оперуполномоченный ОМВД России по Хангаласскому району. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Ранее суд на Кубани арестовал инспектора ДПС, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом для одного из водителей.

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      Олеся Мицкевич
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