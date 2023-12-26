Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 26 декабря 2023Мир

В протестах в Сербии увидели сигнал Запада «излишне самостоятельному» Вучичу

Политолог Энтина: управление оппозицией Западом не является сюрпризом для Вучича
СюжетПротесты в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Запад давно играет заметную роль в политической жизни Сербии, а протесты в Белграде стали сигналом «излишне самостоятельному» президенту страны Александру Вучичу, однако причастность Запада к волнениям и управлению оппозицией не является сюрпризом для сербского лидера. Об этом заявила профессор, директор Центра средиземноморских исследований ВШЭ Екатерина Энтина в беседе с «Лентой.ру».

«То, что Запад через НКО, а также деятельность и высказывания своих политических деятелей, в первую очередь, немецких, австрийских, британских и американских, регулярно вмешивается в политическую жизнь Сербии, ни для кого не является секретом», — отметила политолог.

Она также добавила, что руководство в Белграде в постоянном режиме проводит консультации с западными политиками на протяжении всего политического цикла.

Среди сербов бытует мнение, что формирование кабинета министров республики после 2000 года также не проходит без негласного одобрения западных представителей. В какой-то степени Вучич компенсирует эту реальность не менее регулярными консультациями с российскими и турецкими коллегами

Екатерина Энтинадиректор Центра средиземноморских исследований ВШЭ

Энтина отметила, что данный факт не окажет принципиального влияния на отношения Сербии с Европейским союзом (ЕС), так как Белград зависим от сообщества во многих вопросах. Прежде всего, это связано с процессом евроинтеграции Сербии, а также с судьбой косовского вопроса и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Так что ситуация этих дней призвана показать сербскому президенту, что излишняя самостоятельность может дорого стоить — Запад может взять курс на его смену в перспективе и показывает, что обладает немалым ресурсом для этого. А потенциальный разворот Белграда в сторону Москвы грозит искусственным раскачиванием ситуации в Сербии, Косово и Метохии и давлением на Республику Сербскую

Екатерина Энтинадиректор Центра средиземноморских исследований ВШЭ

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что республика стал первой жертвой цветной революции, спланированной на Западе. По его мнению, опробованный в Сербии сценарий цветной революции был попыткой подрыва внутренней стабильности, который страны хотят применить к другим странам мира.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Суд арестовал водителя за ДТП с двумя жертвами в Москве

      Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ сниматься в кино

      В США допустили победу России в конфликте на Украине

      Залужный прокомментировал планы лишить инвалидов отсрочки от мобилизации

      Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» возмутила фанатов новым имиджем

      Россиянам раскрыли самый загруженный день в аэропортах Москвы

      В Европе назвали число подавших заявки на убежище украинцев в 2023 году

      Сброшенный со сцены Киркоровым охранник рассказал об осложнениях после травмы

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости