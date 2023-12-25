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18:16, 25 декабря 2023Мир

Российский посол назвал первую жертву спланированной на Западе цветной революции

Посол РФ Боцан-Харченко: Сербия стала первой жертвой цветной революции
Александр Боцан-Харченко

Александр Боцан-Харченко. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сербия стала первой жертвой цветной революции, спланированной на Западе. С таким заявлением выступил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, его цитирует ТАСС.

«Мы помним, что все эти бархатные, цветные, майданные революции и сценарии начинались именно в Сербии. Сербия была первой страной, где был запущен комплексный сценарий с гибридными методами», — сказал он.

Российский дипломат назвал опробованный в Сербии сценарий цветной революции способом «подрыва внутренней стабильности», который Запад начал применять и в других странах мира.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что США и их сателлиты разрушили «десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности», прибегая к незаконным экономическим и торговым санкциям, разжигая военные конфликты и используя цветные революции для смещения неугодных правительств.

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      Глеб Бажуткин
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