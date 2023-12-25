Посол РФ Боцан-Харченко: Сербия стала первой жертвой цветной революции

Сербия стала первой жертвой цветной революции, спланированной на Западе. С таким заявлением выступил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, его цитирует ТАСС.

«Мы помним, что все эти бархатные, цветные, майданные революции и сценарии начинались именно в Сербии. Сербия была первой страной, где был запущен комплексный сценарий с гибридными методами», — сказал он.

Российский дипломат назвал опробованный в Сербии сценарий цветной революции способом «подрыва внутренней стабильности», который Запад начал применять и в других странах мира.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что США и их сателлиты разрушили «десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности», прибегая к незаконным экономическим и торговым санкциям, разжигая военные конфликты и используя цветные революции для смещения неугодных правительств.