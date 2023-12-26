Раймонд Паулс вспомнил о шумных тусовках Пугачевой

Раймонд Паулс рассказал, что шумные вечеринки Пугачевой мешали Марку Захарову

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс вспомнил о шумных тусовках, которые устраивала эстрадная певица Алла Пугачева. Его слова приводит aif.ru.

Композитор назвал вечеринки артистки «настоящей богемной жизнью». «Там всегда была творческая атмосфера, рождались новые идеи. Было интересно — капустники, шутки, музыкальные импровизации всю ночь. Мы там чего только не вытворяли, было весело», — рассказал он.

При этом Паулс отметил, что подобные вечеринки мешали режиссеру Марку Захарову, который был соседом Пугачевой по дому. «Мне кажется, что Марк никогда не спал, когда у Аллы были такие посиделки. Только такой спокойный человек как он мог выдержать это годами. Потому что не всегда наши вечеринки проходили без ссор. Случались и громкие скандалы по пьяной лавочке, чего только не было, если честно», — добавил композитор.

Ранее Раймонд Паулс рассказал о непростых отношениях с Аллой Пугачевой.