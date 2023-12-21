Раймонд Паулс рассказал о непростых отношениях с Пугачевой

Раймонд Паулс заявил, что в их отношениях с Аллой Пугачевой «не все было просто»

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал о непростых отношениях с российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Музыкант, который является автором многих песен артистки, рассказал, что в их отношениях «не все было просто», а также отметил, что иногда они долго не разговаривали, потому что «поведение у нее бывало всякое». «У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом», — сказал он, подчеркнув, что «разное случалось», «особенно если она выпьет».

Ранее сообщалось, что народный артист России, певец и композитор Александр Градский называл брак эстрадной певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) хорошим бизнес-союзом.