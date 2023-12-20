Раскрыто мнение Градского о браке Пугачевой и Галкина

Журналист Додолев: Градский называл брак Пугачевой и Галкина бизнес-союзом

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский называл брак эстрадной певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) хорошим бизнес-союзом. Мнение артиста в беседе с «Аргументами и фактами» раскрыл его близкий друг, журналист и писатель Евгений Додолев.

«По словам Александра Борисовича, сначала Пугачеву обеспечивал [российский поп-исполнитель Филипп] Киркоров, потом Галкин. Точная цитата: "Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина — за счет своего мужика"», — вспомнил Додолев.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил Аллу Пугачеву за жалобы на финансы.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В 2017 году пара обвенчалась.