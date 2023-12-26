Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Синоптик Леус: в Москве установлен рекорд по низкому атмосферному давлению

Во вторник, 26 декабря, в Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к 5 часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 миллиметра ртутного столба», — отметил синоптик.

Прошлый рекорд для этого дня был на уровне 728,4 миллиметра ртутного столба — он был установлен в 1975 году, напомнил Леус. «Точное значение нового рекорда станет известно ближе к концу дня, ориентировочно оно составит 724 миллиметров ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже нормы», — заключил метеоролог.

Ранее синоптики предрекли обрушение аномального тепла на Москву. В пятницу, 29 декабря, стартует новая мощная оттепель. В субботу столбик термометра поднимется до отметки плюс три градуса.

