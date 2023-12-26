Россиянам назвали среднюю стоимость новогоднего стола

АТОЛ: средняя стоимость новогоднего стола в России выросла за год на 14%

Средняя стоимость новогоднего стола в России выросла за год на 14 процентов, до 3329 рублей, следует из результатов исследования обезличенных данных продаж, проведенного аналитики ИТ-компании АТОЛ, поступивших в «Ленту.ру».

Согласно их данным, оливье подорожал с декабря 2022-го на 10 процентов, до 942 рублей, а селедка под шубой — на 11 процентов, до 774 рублей. Килограмм мандаринов в этом декабре обойдется россиянам на 17 процентов дороже, чем в предыдущем, в среднем в 211 рублей.

Подорожание главного новогоднего салата некоторые оценивают и более значительно. Так, по подсчетам Mash, произведенным около месяца назад, оно составило 45 процентов в годовом измерении.

«Авито» тем временем сообщает о росте продаж елок почти на треть. Отмечается, что особенно востребованными в этот раз оказались небольшие ели в горшках, а средняя цена дерева до полутора метров составляет 1,52 тысячи рублей.