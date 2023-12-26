Россиянам назвали стоимость аренды дворца Деда Мороза

Стоимость аренды дворца Деда Мороза в Великом Устюге составила бы 1 млн рублей

В новогоднюю ночь аренда дворца Деда Мороза обошлась бы в 910 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные результата исследования «Яндекс.Аренды».

Расчет был проведен на основе данных о посуточной аренде домов и коттеджей, расположенных близко к резиденции Деда Мороза. В обзоре речь идет о деревянных жилых домах с ремонтом в пешей доступности от реки и водоемов в Великом Устюге и соседних городах Вологодской области.

В среднем дом площадью около 100 квадратных метров обойдется в 15 тысяч рублей в сутки. Дворец Деда Мороза имеет площадь 2,7 тысячи квадратных метров, таким образом, его посуточная аренда обошлась бы в 405 тысяч рублей. В расчет взято и то, что к 31 декабря предложение наверняка вызвало бы повышенный интерес, поэтому арендодатель мог бы повысить стоимость. Таким образом, предполагается, что снять резиденцию удалось бы за 910 тысяч рублей.

Аналитики сервиса уточнили, что пожить в усадьбе новогоднего волшебника стоит в первую очередь ради праздничной атмосферы, при этом дворец не подходит для постоянного проживания.

Ранее россиянам назвали города с самой низкой стоимостью аренды жилья на Новый год. Дешевле всего снять квартиру удастся в Дербенте (в среднем 3000 рублей в сутки), Ижевске (за 3,1 тысячи рублей в сутки) и Чебоксарах (3,4 тысячи рублей в сутки).