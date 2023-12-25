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18:17, 25 декабря 2023Среда обитания

Названы города России с самой дешевой арендой жилья на Новый год

Дешевле всего арендовать жилье на Новый год оказалось в Дербенте

Фото: Alexey Komarov / Wikimedia

Дешевле всего снять жилье на Новый год оказалось в Дербенте — в среднем за 3000 рублей в сутки. Города России с самой доступной посуточной арендой в зимние праздники назвали аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», пишет РБК.

Второе место занял Ижевск — арендовать там жилье на Новый год получится в среднем за 3100 рублей в сутки. Тройку лидеров замыкают Чебоксары, где снять квартиру или дом на праздники можно в среднем за 3360 рублей. В топ-5 недорогих направлений также вошли Иркутск и курорт Краснодарского края Горячий Ключ — в обеих локациях жилье обойдется в среднем 3380 рублей в сутки.

В среднем по России посуточная аренда в новогодние праздники обойдется в 6100 рублей.

Ранее россиянам назвали способы избежать проблем при аренде жилья на Новый год. Так, стоит заранее сфотографировать помещение — это поможет избежать необоснованных обвинений в порче имущества, которые могут возникнуть со стороны арендодателя.

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      Нина Ташевская
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