Названы города России с самой дешевой арендой жилья на Новый год

Дешевле всего арендовать жилье на Новый год оказалось в Дербенте

Дешевле всего снять жилье на Новый год оказалось в Дербенте — в среднем за 3000 рублей в сутки. Города России с самой доступной посуточной арендой в зимние праздники назвали аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», пишет РБК.

Второе место занял Ижевск — арендовать там жилье на Новый год получится в среднем за 3100 рублей в сутки. Тройку лидеров замыкают Чебоксары, где снять квартиру или дом на праздники можно в среднем за 3360 рублей. В топ-5 недорогих направлений также вошли Иркутск и курорт Краснодарского края Горячий Ключ — в обеих локациях жилье обойдется в среднем 3380 рублей в сутки.

В среднем по России посуточная аренда в новогодние праздники обойдется в 6100 рублей.

Ранее россиянам назвали способы избежать проблем при аренде жилья на Новый год. Так, стоит заранее сфотографировать помещение — это поможет избежать необоснованных обвинений в порче имущества, которые могут возникнуть со стороны арендодателя.